شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تغلق على تراجع.. البطالة تضغط على «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت أسواق الأسهم، الخميس، لضغوط مختلفة كان على رأسها نتائج مخيبة للآمال لشركات كبرى وبيانات اقتصادية ضعيفة، بالإضافة إلى استمرار تذبذب المؤشرات في ظل عدم الاتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار والتي تنتظرها الأسواق منذ أسبوعين، ورغم تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا بمختلف تحوراته عالمياً واتجاه العديد من الدول إلى تخفيف إجراءات الإغلاق إلا أن الأسواق تجاهلت ذلك، مع موجة من التشاؤم بسرعة تعافي الاقتصاد العالمي وعدم وضوح الرؤية في مختلف الأسواق.

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في التداولات المبكرة، الخميس، بعد بيانات اقتصادية محبطة ونتائج أعمال فصلية.

وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاعاً مفاجئاً لطلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 861 ألف طلب في الأسبوع الماضي، في حين كانت التقديرات تشير للهبوط إلى 775 ألف طلب.

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكن سوق العمل تتعافى تعافياً مطرداً؛ إذ يسمح تحفيز مالي إضافي وتراجع إصابات «كوفيد-19» بإعادة فتح المزيد من أنشطة الخدمات.

تراجع أبل وتيسلا

تراجعت الأسهم الأمريكية الخميس حيث شعر المستثمرون بالإحباط بسبب قراءة طلبات إعانة البطالة الأسوأ من المتوقع بالإضافة إلى التوقعات الضعيفة من وول مارت. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 130 نقطة. وانخفض ستاندرد آند بورز بنسبة 0.5%، في حين انخفض مؤشر ناسداك 0.8% حيث واصل المستثمرون الابتعاد عن التكنولوجيا المتطورة.

وانخفضت أسهم وول مارت بنحو 6% بعد أن جاءت أرباحها في الربع الأخير أقل من تقديرات وول ستريت.

وانخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 2.4%، أو 4.6% حتى الآن هذا الأسبوع حيث جنى المستثمرون بعض الأرباح في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي قادت السوق إلى مستوى قياسي. وانخفض سهم تيسلا 2.5%، لتصل خسائره منذ أسبوع حتى تاريخه إلى 4.6%.

إعانة البطالة الحكومية

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوىً معدلاً، في ضوء العوامل الموسمية عند 861 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 فبراير/ شباط، مقارنة مع 848 ألفاً في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 765 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ونزلت الطلبات عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس/ آذار الماضي، عندما ضربت الجائحة الولايات المتحدة. ورغم أنها ما زالت عالقة فوق ذروة 665 ألفاً المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009، فثمة ما يدعو إلى تفاؤل حذر بأن يكتسب تعافي سوق العمل زخماً خلال فصل الربيع.

وعلى جانب آخر، انخفض سهم «وول مارت» بنحو 5% بعد إعلان تسجيل نصيب السهم من الأرباح دون التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، مع التأثر بتداعيات وباء «كوفيد-19». وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.8%، كما انخفض مؤشر «إس أند بي» بنحو 0.8%، وهبط «ناسداك» بنسبة 1.2%.

الأسهم الأوروبية

تكبدت الأسهم الأوروبية الخميس خسارتها اليومية الثالثة على التوالي، إذ أفضت مجموعة من تقارير نتائج الأعمال المخيبة للآمال إلى تفاقم المخاوف حيال قفزة أكبر من المتوقع للتضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وقوة اليورو.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، وقادت أسهم شركات النفط والغاز الخسائر رغم صعود أسعار الخام.

وكان سهم نيل أيه.إس.أيه النرويجية الأسوأ أداء في القطاع بعد خسارة أكبر من المتوقع في الربع الرابع من العام، في حين هوى سهم رويال داتش شل في بريطانيا أكثر من ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت عن خطط لبيع أصول في ألبرتا.

تذكي أسعار النفط، التي زادت في الآونة الأخيرة إلى قرب مستويات ما قبل الجائحة بسبب توقف الإنتاج في تكساس، توقعات بأن يرتفع التضخم أكثر من المتوقع على المدى القريب.

كان ستوكس 600 قد قفز إلى ذروة عام هذا الأسبوع بدعم تفاؤل حيال تعافي الاقتصاد العالمي، لكن المخاوف بشأن التضخم وبطء برنامج اللقاحات ما لبت أن أسقطته عن تلك الذروة.

وسلطت مجموعة من نتائج الأعمال المحبطة لشركات أوروبية الضوء على عمق تأثير الجائحة على أرباح الشركات.

ونزل سهم شركة صناعة الطائرات إيرباص 2.8 بالمئة بعد أن منيت بخسارة سنوية وحجبت التوزيعات بسبب جائحة كوفيد-19، في حين خسر سهم أورنج، أكبر مجموعة اتصالات فرنسية، 2.6 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض أرباح التشغيل الأساسية في الربع الرابع.

وفقد سهم باركليز 4.4 بالمئة، حتى مع استئنافه مدفوعات ضئيلة للمساهمين بعد توقف استمر عاما.

مؤشرات آسيا

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية قليلاً مع تحول المستثمرين إلى الحذر بشأن استمرار موجة الصعود الأخيرة التي رفعت السوق لما فوق 30 ألف نقطة، لكن مكاسب قوية في سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس حدت من التراجع.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 0.19% إلى 30236.09 نقطة، ليفقد مكاسب حققها في وقت مبكر، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1% إلى 1941.91 نقطة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، استعاد المؤشر نيكاي ارتفاعه إلى مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 1990 وسط توقعات متنامية بشأن التعافي الاقتصادي.

وقفز سهم فاست للتجزئة 4.58% ليصبح أكبر مساهم في صعود نيكاي وتلاه سهم تشوجاي للأدوية الذي ارتفع 2.17%.

ودعم التفاؤل المحيط بتوزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 في اليابان أسهم إيه.إن.إيه هولدينجز والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) لترتفع 0.8% و0.85% على الترتيب.

وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق بعد إغلاق ناسداك منخفضاً أمس. وتراجع سهم نيديك اليابانية 2.18% وسهم رينيساس إلكترونيكس 2.51% وأدفانتست 3.67%.

وتصدر سهم هيتاشي الأسهم الخاسرة بين 30 سهماً أساسياً على المؤشر نيكاي إذ انخفض 3.48% وتلاه سهم مجموعة ميزوهو المالية الذي خسر 2.24%، وتقدم 38 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 181.

وفي الصين، ارتفع مؤشر «شنجهاي المركب» في نهاية تعاملات الخميس وهي أول جلسة تداول بعد انتهاء عطلة العام القمري الجديد التي استمرت أسبوعًا.

وضخ بنك الشعب الصيني سيولة بقيمة 200 مليار يوان (30.99 مليار دولار) في صورة قروض متوسطة الآجل لمدة عام واحد، فيما أبقى على معدل الفائدة على القروض دون تغيير عند مستوى 2.95%.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر «شنجهاي المركب» بنحو 0.6% عند 3675 نقطة، بينما هبط «شنتشن المركب» 0.4% مسجلاً 2450 نقطة.

وفي باقي مؤشرات القارة، خسر مؤشر هونج كونج 1.58%، وهبط مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية 1.50%، بينما ارتفع مؤشر «أسيكس» الأسترالي 0.01%. (وكالات)