منها التعليم.. السعودية تقرر توطین بعض المھن بالمملكة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، عن توطین مھنة التعلیم وكذلك المحاماة في المملكة.

وأعلن وزير الموارد البشرية، في بيان، عن إشراك الجامعیین فى سوق العمل فى أوقات الفراغ أو فى أوقات الإجازات، كما تم إقرار المساھمة فى مبادرة تحسین العلاقة التعاقدية وترجیح كفه المتعاقدين من السعوديین والعديد من القرارات الأخرى التى سنتعرف علیھا.

وأكد الوزير، العمل على صیاغة استراتیجیة سوق العمل في المنشآت التابعة للقطاع الخاص، ويتم ذلك عبر العديد من ورشات العمل من أجل ضمان تطوير بیئة سوق العمل في السعودية، والقیام برفع الكفاءات المھنیة لتكون متناسبة مع متطلبات سوق العمل العالمیة، وتستھدف من خلالھا جمیع القطاعات والمھن والأنشطة، وسیتم استثمار كافة الفرص من أجل تمكین أبناء الوطن في العمل والذي سیتم بخصوصه إطلاق قرار توطین مھنة المحاماة بالإضافة إلى توطین مھنة التعلیم.