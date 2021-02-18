شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 18-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 18-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى نحو 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.118 مليار جنيه.

إيقاف التداول على أسهم 19 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية للدواجن، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، أوراسكوم المالية القابضة، بي انفستمنتس القابضة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دلتا للإنشاء والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مستشفى النزهة الدولي، بنك قطر الوطني الأهلي، العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، بنك الكويت الوطني-مصر، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.118 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 809.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.4 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.98%، والعرب على 4.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 55.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 49 مليون جنيه، 576.2 ألف جنيه، 14.4 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11380 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2361 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14048 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4375 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3374 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1310 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، 1.6 مليون سهم، 335.5 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 254.5 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الشرقية-ايسترن كومباني، بالم هيلز للتعمير، 10 آلاف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، 40 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

جراند انفستمنت

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية لعدد مليون سهم بقيمة إجمالية 8 ملايين جنيه.

الكابلات الكهربائية

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، موافقة مجلس الإدارة، على بيع إجمالي أسهم الخزينة المملوكة للشركة، والتي تبلغ عدد 89.3 مليون سهم من أسهم الشركة.

سي أي كابيتال

أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحصص الأقلية 475 مليون جنيه بتراجع قدره 12% مقارنة بالعام السابق، وجاء انخفاض صافي الربح متأثراً بتحديات السوق والتي أثرت سلباً على معدل نمو أعمالنا في قطاعي السمسرة والاستثمار البنكي، والمصروفات المرتبطة بالأنشطة الجديدة.

بنك مصر

أكد بنك مصر، عدم وجود نية لتعديل سعر عرض الشراء المقدم على أسهم شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، كما لم يتم التفاوض أو المناقشة مع أي طرف في هذا الشأن، وأن العرض المقدم هو 4.70 جنيه للسهم طبقاً لعرض الشراء الذي ينتهي في 11 مارس المقبل.

الدلتا للسكر

أعلنت شركة الدلتا للسكر، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 3.2 مليار جنيه عام 2020 مقابل 2.4 مليار جنيه عام 2019 بنسبة نمو 37%، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 254 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 42.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 692%، وأرجعت سبب الخسارة إلى انخفاض أسعار السكر عالمياً ومحلياً نتيجة الأحداث الطارئة لجائحة فيروس كورنا المستجد.