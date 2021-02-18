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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأست السعودية الاجتماع الثاني لفريق العمل العربي المعني بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-21) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات خلال يومي 17 و18 فبراير 2021، بهدف تنسيق وصياغة المواقف العربية المشتركة، وبحث تطورات وتحديات تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة العربية، بحضور أكثر من 60 مشاركا يمثلون الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إضافة إلى مشاركة ممثلين بصفة مراقب من المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

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