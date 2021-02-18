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وبحث المشاركون في الورشة التحديات التي تواجه العاملين في القطاع العقاري من الكوادر الوطنية والفرص المتاحة للتغلب على هذه الصعوبات ولتمكينهم من خلال التشريعات الجديدة من فرص العمل في السوق العقارية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة العقار أقامت ورشة عمل بحثت فيها التحديات والفرص لتمكين القطاع العقاري ورفع قدرات الكوادر البشرية وتأهيلهم في الأنشطة العقارية التي أوجدتها التنظيمات الجديدة التي عملت الهيئة على إصدارها مثل: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، ونظام الوساطة العقارية، وتنظيمات المنصات العقارية الالكترونية، والمزادات العقارية ومثيلاتها من التشريعات التي تتيح فرص عمل لشباب وشابات الوطن سواء في المنشآت العقارية أو رواد الأعمال من خلال وثائق العمل الحر وبرامج الامتياز العقاري.وبحث المشاركون في الورشة التحديات التي تواجه العاملين في القطاع العقاري من الكوادر الوطنية والفرص المتاحة للتغلب على هذه الصعوبات ولتمكينهم من خلال التشريعات الجديدة من فرص العمل في السوق العقارية.

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