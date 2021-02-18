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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفاقية تعاون وقعتها المنظمة العربية للسياحة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين رئيس المجلس الوزاري العربي للسياحة للدورة 23 زايد الزياني وذلك بمقر المنظمة بجدة. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل الإسهام في تنمية قطاع السياحة في المنطقة العربية بصفة عامة والدول الأقل نموا بصفة خاصة. وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل أن الاتفاقية تضمنت خطة تنفيذية لعدة أنشطة ومشاريع سيتم تصميمها في القريب العاجل . وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل أن الاتفاقية تضمنت خطة تنفيذية لعدة أنشطة ومشاريع سيتم تصميمها في القريب العاجل .

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