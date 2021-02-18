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وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي أن مديرية الشؤون الصحية وغرفة حفر الباطن، وضعتا أسسا للتعامل في كيفية تسويق الخدمات الصحية للمستثمرين في المحافظة، وعرض جميع الفرص الاستثمارية عن طريق موقع الغرفة الالكتروني لتعميمها على أكبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.من جانبه، أكد أمين عام غرفة حفر الباطن أنور الشامي العنزي، أن الغرفة تسخر جميع إمكاناتها للإسهام في دعم جميع القطاعات الخدمية بما فيها الخدمات الصحية، حاثا رجال الأعمال والمستثمرين على أن يكون لهم دور هام ومحوري في الاستثمار في القطاع الصحي في المحافظة وتحقيق التطور الصحي بما يعزز أهداف رؤية المملكة.
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