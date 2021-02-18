شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره عقب انخفاض المخزونات الأمريكية في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، لكن الخام قلص خسائره في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا اعلى من التوقعات في الأسبوع الماضي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 7.3 مليون برميل إلى 461.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 3.4 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 5.8 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 60.7 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 62.2 دولار وأقل سعر عند 60.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.8% إلى 63.8 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 65.5 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.