شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأسترالي عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأسترالية أن مؤشر التغير في معدل التوظيف شهد إضافة الاقتصاد 29.1 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 30.2 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، كشفت البيانات عن انخفاض معدل البطالة في أستراليا إلى 6.4% في الشهر الماضي من 6.6% في ديسمبر/كانون الأول بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر لمستوى 6.5%.



ولم تنته بعد المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول خطة إدارة الرئيس "جو بايدن" التي اقترحتها لتحفيز الاقتصاد الأكبر في العالم في مواجهة كورونا والتي تعتمد على ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي على نحو إيجابي بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش عند 0.7754، وسجل أعلى سعر عند 0.7791 في حين سجل أقل سعر عند 0.7731.