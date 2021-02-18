شكرا لقرائتكم خبر «ندلب» و»STC« يتفاهمان لبناء منصات وطنية للتقنيات الناشئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية «STC» للعمل على بناء منصات وطنية وحالات استخدام للتقنيات الناشئة في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وجرى التوقيع برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بندر الخريف، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة «STC» الأمير محمد بن خالد، وذلك في المقر الرئيس لشركة «STC».

ومثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في التوقيع على المذكرة الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس سليمان المزروع، فيما مثل مجموعة «STC» الرئيس التنفيذي المهندس ناصر الناصر.

وتنص المذكرة على التعاون في بناء منصات وطنية وحالات استخدام للتقنيات الناشئة في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التعاون في إطار الخدمات اللوجستية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية من خلال الاستفادة من قدرات شركة الاتصالات السعودية الأساسية، إلى جانب التعاون في تمكين ودعم تحقيق مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن هذه الاتفاقية ستكون انطلاقا لتعاون وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبلوغ مستهدفاتها.

بدوره، أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية التي تصب في ريادة مملكتنا الحبيبة في مجال التحول الرقمي المنشود وفقا لرؤية المملكة 2030 الطموحة والهادفة إلى إحداث نهضة تنموية شاملة ببناء مجتمع واقتصاد رقمي رائد.

ونوه بأهمية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتوفير الممكنات الرقمية المناسبة للمنشآت الصناعية وتطوير الخدمات اللوجستية، مما يساعد في رفع مستوى الفاعلية والإنتاجية، وتعزيز كفاءة الإنفاق في القطاع، وتمكين الاستفادة من الوقود الجديد المتمثل في البيانات والذكاء الاصطناعي والشباب والريادة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة STC أن الشركة ماضية في تحقيق التزامها وفق الأهداف التي رسمتها رؤية المملكة 2030، في تحقيق التحول الرقمي في المملكة وتمكين مختلف القطاعات رقميا.