شكرا لقرائتكم خبر SAMI وAEC تعرضان تقنياتهما في معرض أيدكس بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المشاركة في معرض الدفاع الدولي «أيدكس 2021» تحت شعار الهوية الوطنية «استثمر في السعودية»، وذلك من خلال الجناح السعودي.

ويقام الجناح السعودي تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال الفترة من 21 حتى 25 من فبراير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وستستعرض الشركة منتجاتها العسكرية المبتكرة وأنظمة الدفاع الشاملة في قطاعات أعمالها الرئيسة، وهي الأنظمة الأرضية، والأنظمة الجوية، والالكترونيات ‏الدفاعية، والأسلحة والصواريخ، والتقنيات الحديثة، وستقدم SAMI مجموعة من المنتجات والتقنيات التي طورتها الشركات التابعة لها، بما فيها شركة الالكترونيات المتقدمة AEC المملوكة بالكامل لشركة SAMI، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، وشركة «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية (المشروع المشترك مع شركة «نافانتيا» الإسبانية)، وشركة «سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز» (المشروع المشترك مع شركة «إل ثري هاريس تكنولوجيز»)، وكذلك شركة «سامي سي إم آي» للأنظمة الدفاعية (المشروع المشترك مع مجموعة «سي إم آي» CMI).

في ذات السياق أعلنت شركة الالكترونيات المتقدمة (AEC)، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، مشاركتها ضمن الجناح السعودي في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» .

ومن المقرر أن تعرض شركة الالكترونيات المتقدمة أحدث تقنياتها ومنتجاتها العسكرية في معرض أيدكس 2021 كونها إحدى الشركات الرائدة في مجال الدفاع والفضاء، ومتخصصة في تقديم خدمات وأنظمة وحلول ذات مستوى عالمي في مجالات التقنية، والحرب الالكترونية، ومنظومة القيادة والتحكم والاتصالات والاستطلاع C4ISR، والأمن السيبراني.

وستعرض في جناح شركة الالكترونيات المتقدمة خدمات وحلول وأنظمة متعددة في مجالات الحرب الالكترونية، وأنظمة C4ISR (القيادة، والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، والاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع) والأمن السيبراني بما في ذلك الراديو عبر نظام ربط الشبكات (RoIP)، ونظام الاتصال قصير ومتوسط المدى (SDR)، والزوارق غير المأهولة (USVs) ونظام الذكاء الالكتروني الاستخباراتي ذو النطاق الواسع (ELINT)، كما ستسلط الشركة الضوء على حلولها الرائدة في مجال الأمن السيبراني، مثل جهاز صمام البيانات ومركز عمليات أمن المعلومات (SOC) .