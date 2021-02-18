تفاهم بين مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية و«مشروعات»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، ومركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية؛ مذكرة تفاهم تهدف إلى توحيد الجهود ورفع مستوى المواءمة بين الجهتين فيما يتعلق بدعم الجهات العامة في عمليات حصر وتسجيل الأصول، وبما يخدم رفع كفاءة إدارتها وتشغيلها للتحول نحو منهجية إدارة الأصول والمرافق، بالإضافة إلى دعم خطة التحول الحكومي لمنهجية الاستحقاق المحاسبي.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب مركز الاستحقاق المحاسبي، رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي عبدالله المهذل، ومن جانب برنامج مشروعات المدير العام المهندس عبدالرزاق العوجان، في خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك بين الجهتين تمهد للتعاون على تطبيق كفاءة الإنفاق على المبادرات والمشاريع المتعلقة بحصر وتسجيل الأصول في الجهات العامة.

وتحدد مذكرة التفاهم خطوات التعاون بين الجهتين في مجالات تبادل المعلومات والوثائق الفنية والخبرات وغيرها، ومواءمة الأطر النظرية الفنية بين الجهتين في جوانب مثل التعريفات المعتمدة للأصول، وأساليب حصرها وجردها وتقييمها وتصنيفها وترميزها، وتوحيد وتسهيل إجراءات تسجيل الأصول، وتوحيد المتطلبات والنماذج الخاصة بعمليات الحصر والجرد والتقييم.

وتستهدف المذكرة تحقيق أهداف استراتيجية من شأنها رفع كفاءة إدارة الأصول العامة عن طريق تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للأصول العامة تحتوي على متطلبات سجل الأصول المالية والتشغيل والصيانة، وهي الخطوة التي ستسهم في توفير بيانات إدارية ومعلومات مالية دقيقة عن الأصول، وتعزيز الشفافية في إدارتها.

وأشاد المهذل بما ستحققه هذه الشراكة من تضافر للجهود في مجال حصر وتقييم وتصنيف وترميز الأصول، مؤكدا الممكنات التي وفرتها وزارة المالية ممثلة بمركز الاستحقاق المحاسبي مثل دليل معايير ومفاهيم المحاسبة للقطاع العام في المملكة، ودليل السياسات والإرشادات، والدليل الشامل لحصر وتقييم الأصول للجهات الحكومية التي وضعت جميع الأسس التي ستستند عليها الجهات الحكومية في عملية تقييم وحصر الأصول، وهذا سيحقق الإفصاح ويعزز الشفافية، كما سيحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تمكين تخصيص بعض الجهات.