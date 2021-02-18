شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أم القيوين تنفي صحة فيديو يزعم ارتكاب جريمة قتل في الإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: ”الخليج 365”

نفت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، صحة مقطع فيديو تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يبيّن ارتكاب جريمة قتل في الإمارة.

وأوضح اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، أن المقطع المصور للجريمة تم تصويره خارج دولة الإمارات، وليس كما يبين المقطع أنه صُوِّر في الإمارة.

وأهاب قائد عام شرطة أم القيوين بالجمهور عدم تداول مثل هذه المقاطع التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال من يتأكد فبركتهم للفيديو، حسب نص المادة القانونية رقم (21) من القانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد أن أجهزة الشرطة في الدولة لديها من القدرات ما يمكّنها من الوصول إلى مصادر مثل هذه المقاطع والصور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من فبركها.