شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يشارك فى الاجتماع الأربعين لمجلس ادارة الاتحاد البريدى المتوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اليوم البريد المصري في اجتماع الدورة الاربعين لمجلس ادارة الاتحاد البريدي المتوسطي، والذي يعقد بمشاركة كافة البلدان الاعضاء بالاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري وعضو مجلس إدارة اتحاد البريد المتوسطي، أن البريد المصري نجح في إدراج الشمول المالي على رأس الأولويات الإستراتيجية للاتحاد خلال الفترة القادمة ، بالإضافة الي أنه تم اختيار البريد المصري عضو في الفريق المتخصص "Last Mile Delivery" خلال الاجتماع للمساهمة في وضع الاسس والنظم للإرتقاء بمستوى الخدمات البريدية والمالية على مستوى دول الاتحاد وذلك بناء على النجاح الكبير و الانجازات التي شهدها البريد المصري في تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية بالرغم من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، ان هذا الاجتماع تناول عدداً كبيراً من الموضوعات الهامة مثل مناقشة آلية دعم البلدان الاعضاء بالاتحاد لمواجهة جائحة كورونا و مراجعة اتفاقية الاتحاد بحيث تتناسب مع المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية ومناقشة الموقف المالي للاتحاد في ظل انتشار جائحة كورونا وعرض التقرير المالي لعام 2020 بالإضافة الي مناقشة امكانية عمل مسابقة لتصميم الطوابع عبر الانترنت واصدار طابع بريد تذكاري مشترك للاتحاد للعام الحالي يعبر عن الترابط بين الدول الاعضاء في الاتحاد.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري أن الاجتماع ناقش ايضاً موقف مصر من استضافة الاجتماع القادم لمجلس الادارة والجمعية العامة للاتحاد البريدي المتوسطي بالاضافة الي الموضوعات المتعلقة بالاتحاد البريدي العالمي مثل تحديد موقف موحد بشأن فتح باب المشاركة في اتحاد البريدي العالمي أمام الأطراف الفاعلة بالقطاع وتحديد الموقف من المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي الذي كان من المقرر انعقاده في عام 2021 بساحل العاج وتم تأجيله الى عام 2021 نظرا لإنتشار جائحة كورونا كما أنه تم اعتماد مشاركة البريد المصرى في إصدار الطابع السنوي المشترك لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والذى يعزز أواصر التعاون بين البلدان بالمنطقة وذلك عبر استعراض البعد الثقافي لها.

وأشار الدكتور شريف فاروق الى أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء في مجال تطوير الاعمال والخدمات البريدية والتحول الرقمي والشمول المالي والتجارة الالكترونية وتطبيقاتها هذا بالإضافة الى تعزيز التعاون بين مصر وكافة بلدان الاتحاد البريدي المتوسطي.

وجدير بالذكر أن الاتحاد المتوسطي هو الاتحاد المسئول عن تعزيز التعاون البريدي بين البلدان الاعضاء بشمال وجنوب المتوسط ويديره رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة مع الامين العام ويتكون مجلس الادارة من 10 اعضاء نصفهم من شمال المتوسط والنصف الآخر من جنوب المتوسط بالتناوب بحيث يكون رئيس مجلس الادارة من منطقة مختلفة عن التي يمثلها نائب رئيس مجلس الادارة ويضم في عضويته 23 بلد عضو من الدول العربية (الجزائر، مصر، الاردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سوريا، تونس) ومن الدول الاوروبية (البانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، قبرص، فرنسا، اليونان، ايطاليا، مالطا، موناكو، مونتينجرو، البرتغال، سلوفينيا، اسبانيا، تركيا).