شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الخميس 18-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 18-2-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها وزير البترول: توقيع اتفاقيات التعاون مع الأردن بمجال الغاز تمتد لأكثر من 20 عاما، البنك المركزى يصدر تعهدا بقيمة 2 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة.

وزير البترول: توقيع اتفاقيات التعاون مع الأردن بمجال الغاز تمتد لأكثر من 20 عاما

عقب المباحثات الثنائية المشتركة بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن، عقد الوزيران اجتماعا موسعا ضم مجموعة العمل من الجانبين المصرى والأردنى حيث تم مناقشة ما تم الاتفاق عليه فى المباحثات الثنائية وملامح العمل خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة وأنشطة الشركات المصرية العاملة فى الأردن فى مشروعات الغاز الطبيعى.

المجلس العالمى للسفر والسياحة يطالب رئيس وزراء بريطانيا بخطة واضحة لإنقاذ القطاع

أرسل المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، خطابا إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يحثه على دعم خطته للتعافي وتقديم دليل على استراتيجية خروج واضحة لإنقاذ قطاع السفر والسياحة المحاصر في المملكة المتحدة.

وأشار خطاب WTTC إلى مبادئه الأساسية الأربعة لاستعادة التنقل الدولي بأمان بما في ذلك نهج دولي منسق ، بقيادة المملكة المتحدة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، لإنشاء إطار تنقل دولي للسماح بالحركة الآمنة للأشخاص ، وإزالة القيود مثل الحجر الصحى .

مجلس الأعمال المصرى اليابانى: 1.3 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين

أعلن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصرى - اليابانى أنه بالرغم من التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا على أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي إلا أن إجمالي التبادل التجارى بين مصر واليابان قد شهد نموا بلغ حوالي 22% بما ليصل إلى حوالي مليار وثلاثمائة مليون دولار كما ارتفعت الصادرات المصرية للسوق اليابانية بنسبة بلغت حوالي 117% بينما ارتفع حجم الواردات المصرية من اليابان بحوالي 5% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2019 .

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الياباني الذي عقد بمبادرة كريمة من السفير أيمن كامل سفير مصر فى اليابان وبمشاركة السفير اليابانى فى مصر ماساكى نوكى وبحضور رئيس مركز تحديث الصناعه ورئيس قطاع الترويج بهيئة الإستثمار ومسئولى بنك اليابان للتعاون الدولى JBIC ووكالة التعاون الدولى اليابانيه JICA وهيئة التجارة الخارجيه اليابانيه JETRO .

اتحاد المصارف العربية ينظم منتدى "مكافحة الجرائم المالية" فى مارس المقبل

يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والبنك المركزي المصري،المنتدى المصرفي العربي "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، خلال الفترة من 25-27 مارس المقبل في شرم الشيخ.

وقال وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد إن المنتدى يتناول الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، تستعرض جلساته دور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية، كما يناقش الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، وسبل الرقابة عليها وإدارة المخاطر المرتبطة بها، تطبيقات الذكاء الاصطناعى في الانذار المبكر عن مخاطر الجرائم المالية.

البنك المركزى يصدر تعهدا بقيمة 2 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إصدار تعهدا جديدا بمبلغ ملياري جنيه على شرائح، تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة، لتمويل الشركات السياحية ،ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى غير متضمنة مبلغ الـ 3 مليار ات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية.

إيزى جيت: رحلتين أسبوعيا من "لوتون" البريطانية لشرم الشيخ والغردقة يونيو المقبل

أعلن مينا روفائيل، المدير الإقليمى لشركة الطيران البريطانية "إيزى جيت" لمصر وشمال أفريقيا، عن اعتزام الشركة تسيير رحلة أسبوعية من مطار لوتون البريطانى إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.

وقال روفائيل فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إن الشركة أيضا ستسير رحلة أسبوعية من مطار لوتون البريطانى إلى مدينة الغردقة فى 2 يونيو المقبل، موضحا أنه تم فتح باب حجز رحلاتها السياحية من مطار لوتون البريطانى، لخمس وجهات جديدة هى "الغردقة وشرم الشيخ في مصر، سانتوريني وبريفزا في اليونان، ولارنكا في قبرص" فى صيف 2021.