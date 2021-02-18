الاقتصاد

جازبروم نفط الروسية: الطلب على الخام قد يعود لمستويات ما قبل الأزمة في 2022

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية اليوم الخميس إن الطلب العالمي على الخام يظهر اتجاهات إيجابية وقد يعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس في أوائل العام المقبل.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أن المنتجين والمستهلكين راضون عن أسعار نفط تتراوح بين 45 و60 دولارا للبرميل مشيرا إلى أنه من الصعب الإبقاء على الأسعار فوق 60 دولارا.
وجرى تداول خام برنت حول 65 دولارا للبرميل اليوم الخميس.
وقال ديوكوف إن جازبروم نفط ستواصل دفع توزيعات أرباح مؤقتة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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