شكرا لقرائتكم خبر عن 40.5 مليار درهم تداولات المؤسسات بأسهم الإمارات منذ بداية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذت تداولات المؤسسات الاستثمارية على نحو 65% من إجمالي التداولات المسجلة في أسواق المال الإماراتية منذ بداية العام 2021 بعدما قفزت قيمة الصفقات التي أبرمتها إلى 40.55 مليار درهم مع نهاية يوم 17 فبراير الجاري وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ويعكس تفوق تداولات المؤسسات في ما تم إبرامه من صفقات تحولاً كبيراً في السلوك الاستثماري في الأسواق المالية المحلية التي سيطرت عليها التداولات الفردية طيلة السنوات الماضية.

وبالإضافة إلى الأهمية الكبيرة لهذا التحول في زيادة عمق الأسواق المالية فإنه سيكون عنصراً مساعداً في ترقيتها إلى فئة الأسواق المتقدمة وهو الهدف الذي تسعى دولة الإمارات ممثلة بالجهات المعنية لتحقيقه خلال وقت قريب.

وعلى مستوى حركة تداولات المؤسسات في الأسواق، فقد بلغ إجمالي قيمة الصفقات التي أبرمتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 33.552 مليار درهم بيعاً وشراء.

وشكلت تداولات المؤسسات نحو 78.7% من إجمالي التداولات في السوق التي بلغت قيمتها 42.61 مليار درهم منذ بداية العام الجاري.

وبحسب إحصائيات سوق العاصمة فقد بلغت قيمة مشتريات المؤسسات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تاريخ 17 فبراير الجاري 16.998 مليار درهم.. فيما وصلت قيمة مبيعاتهم 16.564 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين 434 مليون درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات المؤسسات 7 مليارات درهم بيعاً وشراء، شكلت نحو 36.2% من إجمالي التداولات البالغة قيمتها 19.324 مليار درهم بيعاً وشراء.

وتوزعت تداولات المؤسسات بين مشتريات بقيمة 3.36 مليار درهم ومبيعات بقيمة 3.72 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ صافي استثماراتهم 360 مليون درهم. (وام)