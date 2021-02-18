فايزر يشيد بمشاركة الإمارات في «جودو تل أبيب جراند سلام»

أشاد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو بمشاركة منتخب الإمارات للجودو في بطولة تل أبيب جراند سلام كأول منتخب عربي يتواجد في هذا الحدث، برغم ضمان تأهل لاعبيه إلى أولمبياد طوكيو.

ووجه رئيس الاتحاد الدولي - بهذه المناسبة - الشكر إلى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو على جهوده المستمرة لإنجاح مسابقات الاتحاد الدولي، ودعم الإمارات لكافة البطولات بما يجعلها رقماً صعباً في المنظومة الدولية للجودو في العالم.

يفتتح لاعب الإمارات فيكتور سكرتوف مشاركته في البطولة ظهر الجمعة بمواجهة في الدور الرئيسي مع اللاعب الإيطالي جوفاني اسبيستو، في منافسات وزن تحت 73 كجم التي تضم 45 لاعباً من بينهم أبرز 10 لاعبين من المصنفين على مستوى العالم بما يعكس قوة البطولة، وسيتأهل الفائز منهما لملاقاة بطل المجر سزابو فرايزر.

أما ايفان ريمارينكو لاعب منتخبنا الوطني الثاني فستكون مباراته الأولى في تصفيات المجموعة التي تشهد مشاركة 33 لاعباً أمام اللاعب البولندي كاسير سزروزسكي، وسيتأهل الفائز منهما لمقابلة الفائز من لقاء المصنف الأول في المجموعة بيتر بالتشيك بطل إسرائيل، واللاعب البولندي فارا هارون.

وتأتي هذه اللقاءات القوية على ضوء قرعة البطولة التي جرت الأربعاء بفندق هيلتون تل أبيب «عن بعد»، بمعرفة اللجنة المنظمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للجودو.

وتشهد البطولة مشاركة أفضل المصنفين الأوائل عالمياً في كل وزن، وهي إحدى الجولات التأهيلية لنهائيات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو التي ستقام باليابان في صيف العام الجاري 2021، وأجرى محمد بن ثعلوب الدرعي اتصالاً هاتفياً مع اللاعبين حثهم فيه على ضرورة بذل الجهد خلال تلك المشاركة الاستثنائية التي تعد تجربة مميزة لقياس معدل تطور أداء اللاعبين بعد أن ضمنا التأهل لنهائيات الدورة الأوليمبية.

