شكرا لقرائتكم خبر عن "تراث الإمارات" ينظم بطولة "الصقار الناشئ" في سويحان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مركز زايد للدراسات والبحوث - التابع لنادي تراث الإمارات - الأربعاء بطولة "الصقار الناشئ" للفئة العمرية 14 سنة فما دون في مدينة سويحان وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات.

شارك في البطولة 29 صقاراً من محبي هذه الرياضة التراثية، وتمكن 16 صقاراً من اقتناص الطريدة والحصول على الجوائز المقدمة من الجهات الداعمة للبطولة.

وقال مسلم العامري الباحث في التراث الشفهي في مركز زايد للدراسات والبحوث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن تنظيم البطولة يأتي في إطار جهود نادي تراث الإمارات للمحافظة على تراث الآباء والأجداد وغرس مبادئ ومفاهيم الصقارة في نفوس الأبناء.

وأوضح العامري إن الهدف من البطولة تشجيع الفئات العمرية الصغيرة على ممارسة رياضة الصيد بالصقور وتعريفهم بأبرز مهاراتها منذ سن مبكرة، مما يسهم في ترسيخ هذه الرياضة التراثية لدى الأبناء والأجيال المقبلة.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم للمشاركة في البطولة التي ترتقي برياضة الصيد بالصقور لاسيما أن هذه البطولة من بطولات الصيد التي تعتمد على مهارة الصقر في قنص الطريدة "الحمام الحي"، حيث يلعب مالك الصقر الدور الأهم من حيث مستوى إعداد وتوجيه الصقر من أجل خوض المنافسات.