شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الهولندي للغطس يستعد في دبي لأولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف «مجمع حمدان الرياضي» متعدد الاستخدامات، الذي أصبح ملتقى رياضات العالم، خلال الفترة الحالية، العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، وتتوافد عليه العديد من المنتخبات العالمية؛ لإقامة معسكراتها التدريبية، استعداداً لخوض منافسات أولمبياد طوكيو، التي ستقام خلال الفترة من 23 يوليو/تموز حتى 8 أغسطس/آب 2021، كما تقام فيه منافسات بطولة السباحة في ذات الوقت.

وأتاح التصميم المتميز والمواصفات العالمية عالية المستوى، التي تم بها إنشاء مجمع حمدان الرياضي بمساحته الواسعة، الإمكانية لاستضافة عدة معسكرات لرياضات مختلفة تقام في ذات الوقت، دون أن يتأثر أحدها بالآخر، حيث بدأ المنتخب الهولندي للغطس معسكره التدريبي الخميس، ويستمر حتى يوم 27 فبراير/شباط الجاري، استعداداً لخوض منافسات أولمبياد طوكيو، ويضم المنتخب اللاعبة سيلين فان دويجن الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للغطس من ارتفاع 10 أمتار.

ويواكب ذلك تواجد منتخبي التشيك لرياضتي المبارزة والخماسي الحديث (البنتاثلون)، اللذين بدآ معسكرهما التدريبي المكثف في مجمع حمدان الرياضي الأسبوع الماضي، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري، ويأتي في إطار استعداداتهما لخوض منافسات أولمبياد طوكيو، ويتكون المعسكر من 17 شخصاً، منهم 6 مدربين و11 رياضياً، كما يستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولات اتحاد الإمارات للسباحة.

وتقام جميع الفعاليات في مجمع حمدان الرياضي، وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات المختصة، مع تطبيق البروتوكولات الرسمية، التي عمّمها مجلس دبي الرياضي على جميع الأندية ومنظمي الفعاليات الرياضية.

