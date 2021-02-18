شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض قليلاً رغم انحسار ضغوط الدولار والتفاؤل بشأن المعادن الصناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأيضا رغم التفاؤل المتواصل بشأن تعافي الاقتصادات العالمية.



ومن شأن هذا التعافي التأثير إيجابيا في الطلب على المعادن الصناعية لا سيما مع عودة عجلة الاقتصاد للدوران بشكل نشط متعافية من تداعيات جائحة "كورونا".



يأتي ذلك في ظل تحول العالم بعيدا عن الوقود الاحفوري نوعا ما والإقبال على السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات.



وتجدر الإشارة إلى أن البلاديوم من بين المعادن الصناعية التي تدخل في مكونات أجزاء داخل السيارات تعمل على تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2352 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2395 دولار وأقل سعر عند 2351 دولار.