شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى 861 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها عند مستوى 775 ألف طلب.



هذا، ولا تزال الأسواق في ترقب لما ستؤول إليه المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول خطة إدارة الرئيس "جو بايدن" التي اقترحتها لتحفيز الاقتصاد الأكبر في العالم، والتي تعتمد على ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 275 نقطة) إلى 31338 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 193 نقطة) إلى 13772 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 3893 نقطة.