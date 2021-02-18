شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى مؤقتا عن أعلى مستوى فى 13 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية لأعلى مستوى فى 13 شهرا ، بفعل نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ،وينظر لهذا التراجع على إنه مؤقتا ، بسبب انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ،على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، بجانب استمرار الطقس البارد فى أكبر منتج للنفط فى العالم وتعطل الإنتاج فى ولاية تكساس.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 61.30$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.66$، وسجل أعلى مستوي عند 62.25$ الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ،وانخفض خام برنت بأكثر من 0.5% إلى مستوي 64.51$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.88$ ، وسجل أعلى مستوي عند 65.49$ الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.6% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفعل مخاوف تعطل الإنتاج فى الولايات المتحدة فى ظل الطقس البارد الذي يضرب البلاد.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 12 شباط/فبراير، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، متجاوزا توقعات خبراء طاقة انخفاض بحوالي 3.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 473.4 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس 2020 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.1 مليون برميل.

أدت موجة الطقس البارد التي اجتاحت ولاية تكساس الأمريكية والمناطق المحيطة بها إلى إغلاق ما لا يقل عن خمس إنتاج التكرير فى الولايات المتحدة ،بجانب حوالي مليون برميل يوميا من إنتاج الخام.