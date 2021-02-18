شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج»: قرار الإمارات علامة فارقة لإعادة 737 ماكس إلى الخدمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكدت شركة بوينج الأمريكية أن قرار السلامة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) في دولة الإمارات تعد علامة فارقة مهمة نحو إعادة طائرات 737 ماكس بأمان إلى الخدمة في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة.

ورفعت الهيئة العامة للطيران المدني، الحظر عن الطائرة «737 ماكس» كما أصدرت قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء.

جاء نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها اللجنة الفنية المكلفة في الهيئة من خلال تقييم جميع المتطلبات الفنية التي وردت من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية وشركة «بوينج»، إضافة إلى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والتي أثمرت عن تحديد اللجنة الشروط الفنية الواجب استيفاؤها من قبل الشركات لضمان عودة الطائرة إلى الأجواء مجدداً.

وبعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) عن تحديد معايير العودة إلى الخدمة لطائرة بوينج 737 ماكس، ستبدأ فلاي دبي إعداد الطائرة لخدمة المسافرين. يأتي هذا بعد عملية مراجعة شاملة لمدة 20 شهرًا شملت الشركة المصنعة والمنظمين والمهندسين والعلماء والباحثين والميكانيكيين والطيارين وكان هدفهم الرئيسي والوحيد هو إعادة الطائرة بأمان إلى الخدمة.