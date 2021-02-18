شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار للضيافة» تفتتح فيدا الشاطئ في أم القيوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة إعمار للضيافة عن افتتاح أول منتجع لها تحت مظلّة العلامة التجارية «فيدا للفنادق والمنتجعات»، في إمارة أم القيوين، حيث يقع منتجع فيدا الشاطئ أم القيوين مباشرة على شاطئ البحر.

وتطل أجنحة وغرف منتجع فيدا الشاطئ أم القيوين البالغ عددها 135، على مناظر خلابة للبحر، وتوفر أصواتاً ساحرة للأمواج المتقلبة، ويوفر المنتجع 8 شاليهات تقع جميعها مباشرة على الشاطئ، ويضم كل واحد منها غرفتي نوم، مع غرفة معيشة فسيحة ومنطقة خارجية خاصة. إنها حقاً تجربة العمر للهروب من صخب المدينة.

ويمكن للمهتمين بممارسة التمارين الرياضية الاستفادة من خدمات مركز اللياقة البدنية، أو ملعب التنس، أو حتى أنشطة الرياضات المائية المختلفة. ويوفر المنتجع مرافق مناسبة للعائلات، بما في ذلك ناد للأطفال، مع ملعب خارجي، ومسبح مُخصص للأطفال، فضلاً عن الرياضات المائية المناسبة لأعمارهم على الشاطئ.