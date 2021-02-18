شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوراق المالية» تحدد 11 إجراءً لانعقاد عموميات الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً جديداً، يتضمن انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية السنوية خلال عام 2021، عن بعد، من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين بدون الحضور الشخصي، باستخدام الحضور الإلكتروني والتواصل المرئي.

وبحسب تعميم أطلعت ”الخليج 365” على نسخة: يأتي هذا الإجراء في إطار حرص دولة الإمارات على تطبيق أعلى درجات السلامة وتماشياً مع التعليمات الصادرة للحد من التجمعات في الفترة الحالية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، ومع حلول موعد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة في نفس هذه الفترة، على الشركات التقيد بالإجراءات الآتية:

عقد اجتماع الجمعية العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين بدون الحضور الشخصي باستخدام تقنية الحضور الإلكتروني، أثناء انعقاد الاجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي اللحظي المشاركة بالفيديو عن طريق أحد تطبيقات الإنترنت، وذلك لتمكين جميع المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود وتقديم استفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر. تعيين شخص اعتباري لديه التقنيات الحديثة لإدارة اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات عن بعد، للقيام بمهام «منظم أو مسجل» اجتماع الجمعية العمومية للشركة. يتولى المنظم أو المسجل إرسال الدعوات للمساهمين من خلال الرسائل النصية الهاتفية والبريد الإلكتروني «إن وجد»، وتمكين المساهمين من الإدلاء بأصواتهم من خلال منصة خاصة وآمنة للتصويت الإلكتروني، وإتاحة الفرصة أمام المساهمين لإرسال أسئلتهم واستفساراتهم ما يسهم في ترسيخ أسس التعامل العادل والسليم بين مختلف فئات المساهمين، وتعزيز الشفافية والتعبير عن الرأي بحرية للمساهمين، إضافة إلى مناقشة بنود جدول الأعمال والتفاعل والتعبير عن آرائهم بحرية وشفافية، والتصويت على قراراتها من خلال التقنيات الحديثة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للاجتماع. تسليم المنظم أو المسجل سجل أسهم المساهمين، لتمكينه من أداء مهامه لتمكين المساهمين بالشركة من حضور الاجتماع عن بعد والتصويت على القرارات. تضمين جدول اجتماع الجمعية العمومية بنداً ينص على تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. قيام الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع (تسجيل صوتي - فيديو واضح). يحضر اجتماع الجمعية العمومية مجلس إدارة الشركة ومدقق حساباتها ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات وممثل عن الهيئة والسلطة المختصة، وأيه جهة رقابية أخرى تختص بالإشراف على نشاط الشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة المرئية شريطة إخطار الهيئة بالآلية التي سيتم استخدامها. يكون موضحاً بدعوة الحضور لاجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بالشركة آلية التواصل والتسجيل بالمنصة الإلكترونية. يتعين على مجلس الإدارة ومدقق الحسابات كل حسب اختصاصه بالرد على أسئلة المساهمين المشاركين بالاجتماع بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وذلك خلال مدة الاجتماع، ويتم تدوين تلك الأسئلة والردود عليها في مستند خاص يلحق بمحضر الاجتماع ويودع في المركز الرئيسي للشركة، لتمكين المساهمين من الاطلاع عليه. يتعين على رئيس الاجتماع في بداية الاجتماع توضيح نسبة الحضور للمساهمين عن بعد، والالتزام بالنصاب القانوني لصحة الاجتماع، وكذلك النصاب القانوني لصحة القرارات وفق أحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته. تحديد نسبة تصويت المساهمين بشكل منفصل عند عرض كل بند من بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

الإمارات دبي الوطني

من جهته، قال بنك الإمارات دبي الوطني في إفصاح له: إنه بناءً على المستجدات الأخيرة الواردة من هيئة الأوراق المالية والسلع، سوف ينعقد اجتماع الجمعية العمومية كاملاً عن بعد دون حضور فعلي للمساهمين.

وأضاف أنه سيتم إرسال رسالة نصية تحمل رابط التسجيل والتصويت ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.

وأوضح البنك أنه سيتم فتح التسجيل والتصويت من وقت استلام الرسالة النصية وحتى موعد بدء الاجتماع الساعة 4.15 مساءً يوم 24 فبراير 2021، ويمتد التصويت أثناء الاجتماع حتى نهايته.

ولفت إلى أنه مع بداية الاجتماع يحق فقط للمساهمين المسجلين التصويت ومشاهدة البث المباشر للاجتماع.