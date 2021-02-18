شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تقدم محتوى حصرياً لوكلاء السفر وتفرض رسوماً على الحجوزات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تقدم محتوى غنياً وخدمات حصرية لشركائها من وكلاء السفر على منصتها الخاصة للاتصال المباشر «بوابة الإمارات» Emirates Gateway التي تدعم «قدرات التوزيع الجديدة» NDC، وذلك اعتباراً من 1 يوليو /تموز 2021. كما ستبدأ في اليوم ذاته فرض رسوم إضافية على جميع الحجوزات التي تتم عبر أنظمة التوزيع العالمية GDS.

ويأتي هذا الإعلان عقب إطلاق بوابة الإمارات في أكتوبر من العام الماضي، ويمثل تطوراً مهماً في خطط طيران الإمارات لتلبية متطلبات سوق ديناميكية من خلال تزويد الشركاء التجاريين بخيارات اتصال ومنتجات ومزايا مختلفة عبر القنوات.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: «نعمل على تمكين شركائنا التجاريين من تقديم تجارب أفضل للعملاء، ويسعدنا تقديم المستوى التالي من الميزات والفوائد الحصرية الجديدة لهم على بوابة الإمارات، التي أطلقناها لمعالجة محدودية الأنظمة القديمة المستخدمة حالياً وتوفير مجموعة واسعة من المحتويات والخيارات الإضافية للوكلاء. لقد تلقينا ردوداً إيجابية من شركائنا التجاريين الذين يستخدمون أنظمة التوزيع العالمية GDS. وانطلاقاً من علاقاتنا الراسخة مع جميع اللاعبين في نظام السفر، فإننا سوف نواصل العمل لتعزيز العلاقات التي بنيناها معهم على مر السنين من خلال تقديم قيمة وخدمات رائعة لهم».

رسوم توزيع

ويمكن لوكالات السفر التي لم تنضم إلى بوابة الإمارات الاستمرار في الوصول إلى المحتوى الخاص بطيران الإمارات من خلال شركاء نظام التوزيع العالمي أماديوس وترافيلبورت وترافيلسكاي وإينفيني وسيرينا. إلا أن طيران الإمارات، وللتخفيف من التكلفة المرتفعة التي تتحملها من خلال نظام التوزيع العالمي، سوف تتقاضى اعتباراً من 1 يوليو /تموز 2021 رسوم توزيع إضافية عن الحجوزات التي تتم عبر GDS تتراوح بين 14 و25 دولاراً لكل تذكرة اعتماداً على طول القطاع.

وتعمل طيران الإمارات مع الشركاء التجاريين المهتمين لضمهم إلى بوابة الإمارات، التي توفر الوصول إلى أكبر مجموعة من منتجات طيران الإمارات وأسعارها، بما في ذلك المحتوى الحصري غير المتاح في القنوات غير المباشرة، من دون تحميل الحجوزات رسوم توزيع إضافية.

المحتوى

واعتباراً من 1 يوليو 2021، سيكون محتوى «قدرات التوزيع الجديدة NDC» التالي متاحاً للوكلاء عبر بوابة الإمارات:

الوصول إلى أسعار متباينة للتذاكر، مثل الأسعار الترويجية المخصصة والمبيعات المسبقة القدرة على بيع وزن الأمتعة الزائد، ما يتيح تجربة محسنة للعملاء الوصول إلى محتوى غني أسعار متباينة للخدمات الأخرى المختارة وصول أسرع إلى المنتجات الإضافية الجديدة. ويمكن الوصول إلى «بوابة الإمارات» من خلال الحلول المرنة التالية:

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