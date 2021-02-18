شكرا لقرائتكم خبر عن «باركليز» ينجح في الخروج بمكاسب من عام الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك باركليز الخميس عن تحقيق أرباح للعام بأكمله بقيمة 1.53 مليار جنيه إسترليني (2.11 مليار دولار) لعام 2020، بانخفاض 38% عن عام 2019 ولكنه فاق توقعات المحللين.

أعلن المقرض البريطاني عن صافي ربح للربع الأخير العائد على المساهمين بقيمة 220 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من أن المملكة المتحدة تتعامل مع إجراءات إغلاق جديدة على مستوى البلاد وسط عودة ظهور كوفيد-19.

دى الأداء القوي في بنك الشركات والاستثمار، الذي شهد زيادة في الدخل للعام بأكمله بنسبة 22% إلى 12.5 مليار جنيه، إلى تعويض الارتفاع الحاد في مخصصات انخفاض القيمة نتيجة تدهور التوقعات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

واستأنف باركليز مدفوعات متواضعة للمساهمين بعد فترة توقف استمرت عاما بسبب جائحة كوفيد-19، مما يكرس لتوقعات بأن تتخذ بنوك بريطانية أخرى نفس الخطوة عندما تعلن عن نتائج أعمال 2020 خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء الاستئناف بالتزامن مع انخفاض أرباح باركليز بمقدار النصف، وهو أقل كثيرا من التوقعات، إذ عوض أداء قوي لبنك الاستثمار التابع له مخصصات للقروض الرديئة بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

لكن أسهم باركليز هبطت بما يصل إلى 5% بعد إعلان خطط المدفوعات وتوقعات غامضة دون هدف للأرباح أصابت المستثمرين بإحباط، وأعلن باركليز ربحا قبل الضرائب لعام 2020 بلغ 3.1 مليار جنيه إسترليني (4.29 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز كثيرا توقعات محللين عند 1.96 مليار إسترليني.

وقال باركليز الخميس إنه سيدفع توزيعات للعام بأكمله بنسا واحدا للسهم ويعيد شراء أسهم بقيمة 700 مليون إسترليني (969.4 مليون دولار)، وهو بمثابة اقتراع ثقة في ميزانيته العمومية بعد أن أعطت قواعد تنظيمية في ديسمبر كانون الأول الضوء الأخضر للمدفوعات. (وكالات)