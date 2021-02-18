شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح هيلتون جزيرة ياس أحدث منتجعات أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يستقبل هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، أحدث المنتجعات التي تفتتحها هيلتون العالمية والذي تطوره «ميرال»، ضيوفه، حيث يقع الفندق ضمن منطقة الواجهة البحرية من مشروع ياس باي، في جزيرة ياس في أبوظبي، ما يتيح للضيوف الوصول مباشرة إلى المرافق المتميزة للتجزئة والمطاعم والمقاهي في الواجهة البحرية بالإضافة إلى أفضل تجارب الترفيه والاستجمام.

ويضم الفندق 545 غرفة (تشمل 59 جناحاً)، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق كالمطاعم والمقاهي ونادي الأطفال المجهز بالكامل، والنادي الشاطئي، والمسبح القابل لتعديل حرارته، والسبا، ومركز اللياقة، ومركز المؤتمرات متعدد الأغراض. ويحصل الضيوف المقيمون بالفندق كذلك على إمكانية الدخول مجاناً إلى مجموعة متنوعة من العروض الترويجية ومرافق الترفيه في جزيرة ياس ومنها ياس ووتر وورلد أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي. كما سيكون الضيوف على مقربة من الاتحاد أرينا، أول أرينا داخلية متعددة الأغراض للترفيه في أبوظبي بالإضافة إلى حلبة مرسى ياس التي تستضيف سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

ويقع الفندق على بعد 9 كيلومترات من مطار أبوظبي و32 كيلومتراً من وسط مدينة أبوظبي وساعة واحدة من دبي.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة ميرال: يمثل افتتاح فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس خطوة ناجحة جديدة لنا وإضافة رائعة إلى الواجهة البحرية في ياس باي. إننا فخورون للغاية بشراكتنا المتنامية مع علامة هيلتون العالمية التي ستقدم مزيداً من المرافق الراقية للضيافة في الجزيرة قريباً. ولا شك في أن تلك شهادة أكيدة على التزامنا تجاه ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال.

وقال يوكيم جان سليفر، الرئيس الإقليمي لعلامة هيلتون في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: يمثل هيلتون جزيرة ياس أبوظبي الإنجاز الأروع الذي تعود به فنادق ومنتجعات علامة هيلتون إلى العاصمة الإماراتية، وقد تشرفنا بالعمل مع شركة ميرال ذات الرؤية المستقبلية الحكيمة لنشارك بفعالية في نمو هذه الوجهة العالمية التي تقدم خدماتها في مجالات متعددة. نحن نقدم معاً نموذجاً فريداً يجمع بين التجارب المتميزة والتقنيات الحديثة المصممة لتحسين تجربة الضيوف وتحسين الاستدامة.

يعدّ هيلتون أبوظبي جزيرة ياس الأول من بين ثلاثة فنادق لعلامة هيلتون، طورتها ميرال في الجزيرة، حيث تتطلع العلامة لافتتاح فندق دبل تري باي هيلتون ريزيدنسز - جزيرة ياس، وفندق «وارنر براذرز أبوظبي» كيوريو كولكشن باي هيلتون، وهو أول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم.

