شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 776 شقة وفيلا بـ 1.2 مليار درهم خلال أسبوع في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 856 مبايعة بقيمة 1.64 مليار درهم، منها 80 مبايعة للأراضي بقيمة 417.81 مليون درهم و776 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.23 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 78 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

تصدرت منطقة ورسان الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.88 مليار درهم منها 93 رهن أراض بقيمة 921.51 مليون درهم و278 رهن فلل وشقق بقيمة 1.96 مليار درهم، وكان أهمها في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 713 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 628 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 50 هبة بقيمة 374.78 مليون درهم كان أهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 140 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 115 مليون درهم.

تصرفات يوم الخميس

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دبي أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة الخميس تسجيل 181 مبايعة بقيمة 433.29 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 193.7 مليون درهم و152 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 239.59 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 78 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الثنيه الخامسة وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 579.42 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 264.6 مليون درهم و74 رهن فلل وشقق بقيمة 314.81 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 418 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 40 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 16.58 مليون درهم كان أهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم.

1.4 مليار تصرفات الأربعاء

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الأربعاء تسجيل 146 مبايعة بقيمة 260.9 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 55.88 مليون درهم و122 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 205.01 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 978.19 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 238.19 مليون درهم و56 رهن فلل وشقق بقيمة 740 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 488 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 292 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 199.18 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 130 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 30 مليون درهم.