انطلاق الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء في أبوظبي

برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، تنطلق الجمعة الجولة الأولى لموسم 2021 من بطولة الإمارات للتزلج على الماء والتي ستقام على شاطئ القرم في إمارة أبوظبي وبمشاركة متوقعة لأكثر من 20 متسابقاً عبر فئات البطولة.

وتقام المنافسة في الموقع نفسه الذي استضاف أول نسخة من كأس العالم للتزلج على الماء في 2019 للمرة الأولى في الجولة التي استمرت على مدار خمسة أيام متواصلة، ويعتبر موقع إقامة السباق مثالياً للغاية لمنافسات التزلج على الماء خاصة وأن المسار مغلق وبعيد عن الأمواج بالإضافة لامتداده بشكل طبيعي على شاطئ في ممر يشق طريقه بين الأشجار وبين الشاطئ لإعطاء المتسابقين الفرصة المثالية لتقديم أفضل ما لديهم من حركات مهارة وإبداع.

وكان التسجيل افتتح بداية الأسبوع في مقر النادي، حيث سجلت مرحلة التسجيل إقبالاً كبيراً من المتسابقين في مختلف فئات التزلج على الماء، ومن المتوقع أن يصل عدد المسجلين في المنافسة إلى أكثر من 20 متسابقاً مع انتهاء فترة التسجيل، وتنطلق المنافسة الجمعة مع المرحلة الأولى والتي تبدأ في تمام الثامنة صباحاً وتستمر حتى نهاية التصفيات المخصصة لكل المشاركين، ثم تنطلق المرحلة الثانية من المنافسة في الفترة المسائية وفي تمام الثالثة ظهراً، حيث يعقبها تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وأكد سالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي البحري أهمية الخطوات الاستراتيجية التي يقوم بها النادي في تنظيم البطولات البحرية في مختلف شواطئ وبحار العاصمة، مشيداً بالتعاون الكبير الذي يجده النادي من الجهات الحكومية والخاصة المختلفة في تنظيم السباق وإتاحة الفرصة من أجل التعاون بشكل أكبر، وقال: «يتميز شاطئ القرم بالعديد من المواصفات الإيجابية التي تجعله محطة مثالية لإقامة سباقات الويك بورد، وأيضاً مناسبة من خلال كل الأوقات خاصة مع المنطقة المغلقة والبعيدة كلياً عن الأمواج والتيارات الهوائية، وبالتالي نحن محظوظون بوجود مثل هذا المكان، والذي سنقوم من خلاله بتنظيم بطولة العالم بكل تأكيد في السنوات المقبلة».

وأكد الرميثي أن الشباب سيجد فرصة كي يبدع ويقدم أفضل ما لديه على المياه في المنافسة وقال: «وصلت خبرة المتسابقين لدينا إلى القدرة على التحكم بالتزلج على الماء واحتساب النقاط في الوقت نفسه للتعرف على المراكز التي وصلوا إليها، هناك حركات عديدة وكثيرة تقوم بتحديد الفائز من خلال سير الاستعراض».