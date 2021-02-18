شكرا لقرائتكم خبر عن كأس فاطمة بنت منصور يجذب نخبة الفارسات في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، إقامة النسخة الـ13 من سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان لقدرة السيدات، لمسافة 100 كم، والذي تنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة أفضل الفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

ويتوقع منافسة قوية بين الفارسات لخطف اللقب، في ظل مشاركة نخبة من الفارسات والإسطبلات بخيول قوية، وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 35 كم، وسيتم ترسيمها بالأعلام الزرقاء، وتبلغ مسافة الثانية 25 كم، وسيتم ترسيمها بالأعلام الصفراء، وتبلغ مسافة الثالثة 20 كم، وسيتم ترسيمها بالأعلام الحمراء، وتبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كم، وتم ترسيمها بالأعلام البيضاء، وستكون هناك فترة راحة إجبارية بين المراحل تبلغ 40 دقيقة.

وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات للسباق، وأعلنت عدداً من الضوابط التي يتوجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية، ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسيتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق بالتواجد في مداخل البوابة البيطرية.

كما شددت اللجنة المنظمة على التزام المشاركين بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة حول مكافحة جائحة «كورونا»، وقد تم وضع عدد من الشروط للدخول إلى القرية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.