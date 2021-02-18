مجلس الشارقة الرياضي يناقش برنامجه الإعلامي مع الأندية

ناقش مجلس الشارقة الرياضي أهمية الدور الإعلامي والخطط المستقبلية مع رؤساء اللجان الإعلامية ومسؤولي الإعلام بأندية الإمارة الباسمة، بما يصب في صالح الارتقاء إعلامياً بالرياضة في الإمارة، وبما يُسهم في تحقيق وتمكين أهداف المجلس عبر لجنة الإعلام والتحول الرقمي، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس وأدارتها لجنة الإعلام والتحول الرقمي، الاثنين الماضي، بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الإعلام والتحول الرقمي، ومحمد علي بن حماد، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمجلس، وبحضور المعنيين عن الإعلام الرياضي من الأندية الرياضية والتخصصية والمؤسسات التابعة للمجلس.

وأشار المهندس عادل صالح إلى أن الورشة تمثل جزءاً من خطط اللجنة لتعزيز التعاون الإعلامي مع الأندية والارتقاء بالإعلام، من منطلق الرعاية الكبيرة للرياضة في الإمارة، وأضاف: «جاءت الورشة لفتح آفاق واسعة وكبيرة مع اللجان الإعلامية ومسؤولي الإعلام في الأندية؛ حيث تم استعراض خريطة الطريق التي شملت عرض الخطط وتحديد الأولويات وسبل تحقيق الخطط بناء على الوضع الراهن والتحول الرقمي الحاصل؛ وذلك لإيصال الجميع للمستوى المنشود، كما تمت مناقشة الرسالة الإعلامية وأهداف الإعلام الرياضي والتوظيف السليم لكافة وسائل الإعلام الداخلية وأهمية الهوية المؤسسية، بما فيها البصرية والصوتية والسمعة المؤسسية، كما تناولت الورشة أهمية الإطار التنظيمي لإعلام الأندية، وأسلوب إدارة الإعلام الرياضي وضوابط استخدام الوسائل الإعلامية التقليدية منها والجديدة الرقمية، وتمت مناقشة ضوابط الممارسة الإعلامية والمسميات الوظيفية والمهارات اللازمة لتغطية وإعداد التقارير والفعاليات الرياضية، التي تسهم في زيادة عدد الممارسين للنشاط الرياضي في الإمارة».

وأضاف قائلاً: «تناولت الورشة أيضاً سياسة النشر وشروط المحتوى الإعلامي، وإرشادات مهمة في إدارة الإعلام الرقمي؛ لتفعيل حسابات التواصل الاجتماعي، وتعزيز جودة التواصل مع الجمهور، كما قدمنا عرضاً عن أهمية الرصد الإعلامي والاعتبارات المهمة فيه لقياس مستوى التفاعل والانطباع والرضا الجماهيري، والذي سيسهم بشكل كبير في توسيع القاعدة الجماهيرية لدى الأندية، وفي أسلوب تشجيع الفرق، ما سينعكس بالإيجاب على أداء اللاعبين ونتائج الفرق وخزينة الأندية، بالتعاون مع الشركاء والرعاة، سواء كان ذلك في رعاية الفرق الرياضية أم في التعاون في إنجاح الحملات الإعلامية المستهدفة لمختلف فئات المجتمع. كما تمت مناقشة المؤشرات ومقاييس الأداء لتقييم مستوى ونتائج الإنجاز في جميع الأعمال، عبر أعلى معايير الجودة في الأداء الإعلامي، وتم الحديث أيضاً عن أعمال مستقبلية مشتركة بين الأندية، والتي تندرج تحت مسمى الهوية الإعلامية الموحدة، لإنتاج عمل إعلامي مميز، وسعياً في تغيير الرأي العام نحو أفضل الممارسات الرياضية والسلوكية».