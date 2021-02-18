شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو ينفجر غضباً على لاعبي يوفنتوس بعد الهزيمة من بورتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورينو - رويترز

انتابت أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس موجة غضب من تقديم فريقه هدفاً مبكراً لبورتو البرتغالي ليخسر بطل إيطاليا 2-1 أمام مضيفه في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الأربعاء.

ومنح مهدي طارمي التقدم للفريق البرتغالي بعد 63 ثانية من البداية عندما أخطأ رودريجو بنتاكور لاعب يوفنتوس في تمرير الكرة، ليتلقفها مهاجم صاحب الأرض ويهز الشباك من مدى قريب.

وأبلغ بيرلو شبكة سكاي سبورتس إيطاليا: «قمنا بالاستعداد للمباراة جيداً وبشكل مختلف تماماً عما حدث خلالها. لم يكن هذا النهج الذي نريد تطبيقه، لكن عندما تتأخر بهدف بعد دقيقة، تصبح الأمور أصعب».

وتابع: «كنا نعلم أن (بورتو) يغلق المساحات جيداً، وكان الأداء الذي أراد تقديمه، ونحن قدمنا ذلك إليه على طبق من فضة».

وسجل موسى ماريجا الهدف الثاني لبورتو بعد 23 ثانية من الشوط الثاني، قبل أن يقلص فيدريكو كييزا الفارق قرب النهاية، ليمنح يوفنتوس هدفاً ثميناً خارج ملعبه، لكن بعد أداء مخيب من بطل إيطاليا.

وأردف بيرلو: «النهج كان خاطئاً بعد أول دقيقة. عندما تهتز شباكك بمثل هذه الطريقة، فمن الطبيعي أن تشعر بالقلق وتفقد ثقتك، وهو ما لا يجب حدوثه في دور الستة عشر».

وشاهد سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو أداء دفاعياً جيداً من فريقه رغم أن هدف كييزا كان الأول في شباك فريقه بعد خمس مباريات في دوري الأبطال، لكن المدرب لن يسافر مع فريقه إلى تورينو للحفاظ على تفوقه البسيط في الإياب في التاسع من مارس/آذار.

وقال كونسيساو: «يجب أن نكون أقوى في الدفاع، ستكون مباراة مختلفة»، وأضاف: «يوفنتوس يجب أن يعود، لكن هذا لا يعني أننا سنذهب إلى هناك ونكتفي بالدفاع. سنرى من سيلعب، وهل إمكانات اللاعبين مختلفة».