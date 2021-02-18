شكرا لقرائتكم خبر عن قمة البطائح والإمارات تجذب الأنظار في الجولة 13 لدوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تفتتح الجولة 13من دوري الدرجة الأولى مساء الجمعة بثلاث مواجهات ساخنة، وتبرز قمة البطائح والإمارات باعتبارها مواجهة حاسمة وتؤثر نتيجتها في وضع الفريقين في صراع الصعود لدوري الخليج العربي، فيما يستقبل مصفوت التعاون، ويحل العروبة الوصيف ضيفاً ثقيلاً على العربي، وتقام المباريات الثلاث في الخامسة و25 دقيقة، وتقام السبت مباراتان في التوقيت نفسه، وهما الذيد ودبا الحصن، ودبا الفجيرة والحمرية.

وتتجه أنظار أندية الهواة ومتابعي دوري الأولى إلى ملعب البطائح، حيث يستضيف صاحب الأرض الإمارات، وهي مباراة تعتبر نهائي كأس للطرفين خاصة البطائح الذي يتطلع إلى تدارك موقفه بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، وهو يملك 20 نقطة في المركز الثالث، وللإمارات 24 في المركز الأول ولا يوجد خيار أمام فريق المدرب العبيدي سوى الفوز حتى يقلص الفارق لأن خسارته تعني ابتعاد الإمارات عنه بسبع نقاط، وعندها لا مجال للتعويض وتقليص الفارق خاصة وأن «الصقور» مرشح لتحقيق المزيد من الانتصارات، ويبدو البطائح بحاجة ماسة إلى الفوز ليستعيد الثقة وليعزز حظوظه في الصعود، ولذا فالمباراة قد تكون مصيرية له، أما الإمارات فهو يستهدف الفوز وتحقيق ضربة مزدوجة بإيقاف منافسه وتوسيع الفارق معه بالوصول إلى 27 نقطة والاقتراب أكثر من هدفه وقطع الطريق أمام العروبة ودبا الفجيرة وبقية الفرق المتنافسة على الصعود، ويعول مدربه على القوة الهجومية الضاربة وعلى الخبرة الكبيرة للفريق.

وبملعب العربي يحل العروبة ضيفاً على العربي في مباراة تبدو سهلة للقادمين من مربح، لكنها ليست كذلك وهي مواجهة مفخخة، ومن الوارد أن يتعثر العروبة فيها حال لم يسجل مبكراً لأن العربي فريق يصنع المشاكل لمنافسيه وهو قادر على تحقيق المفاجآت وللعروبة 21 ويتطلع إلى الوصول إلى 24نقطة، ويأمل أن تنتهي مباراة الإمارات والبطائح بالتعادل، أما العربي فسيلعب بهدوء ومن دون ضغوط وسيحاول تحقيق أفضل نتيجة والاستمرار في التقدم وهو يملك 13 نقطة في المركز السابع.

وبملعب مصفوت سيكون «القناصة» والتعاون مطالبين بالفوز، فمصفوت خسر الجولة الماضية أمام الحصن ويرغب في التعويض وله تسع نقاط في المركز العاشر وللتعاون 13 نقطة في المركز الثامن 13 وهو حقق نتائج جيدة مؤخراً ويخطط للاستمرار في الطريق الصحيح.

