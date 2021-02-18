شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من القنصلية الأمريكية يزور أكاديمية الفجيرة للفنون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية، أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وتعرف إلى أهم أقسام الأكاديمية التي تضم الفنون البصرية والباليه والموسيقى.

ترأست الوفد الزائر ياسمين هبراوي مديرة مكتب الشؤون الثقافية والإعلامية، برفقة هالة هاشم اختصاصي شؤون ثقافية.

وأشاد الوفد الزائر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأكاديمية في مجال تعليم الفنون وتوفير أفضل الطرق الحديثة في تعليم الموسيقى والفنون المتنوعة لمنتسبيها بما يلبي احتياجات الطلبة في دولة الإمارات وخارجها.

وقدّم علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية عرضاً للوفد الزائر عن الأكاديمية وتخصصاتها المتنوعة، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها خلال مسيرتها التعليمية. وأكد أن الأكاديمية حظيت منذ نشأتها بدعم كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي كان له الفضل الكبير في أن تكون للأكاديمية بصمة فنية على الصعيدين المحلي والدولي. (وام)