شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمى للسفر والسياحة يطالب رئيس وزراء بريطانيا بخطة واضحة لإنقاذ القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، خطابا إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يحثه على دعم خطته للتعافي وتقديم دليل على استراتيجية خروج واضحة لإنقاذ قطاع السفر والسياحة المحاصر في المملكة المتحدة.

وأشار خطاب WTTC إلى مبادئه الأساسية الأربعة لاستعادة التنقل الدولي بأمان بما في ذلك نهج دولي منسق ، بقيادة المملكة المتحدة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، لإنشاء إطار تنقل دولي للسماح بالحركة الآمنة للأشخاص ، وإزالة القيود مثل الحجر الصحى .

وحثت حكومة المملكة المتحدة على الانتقال من تقييمات المخاطر على أساس البلدان إلى المسافرين الأفراد، من خلال نظام اختبار قوي وشامل مدعوم بالتكنولوجيا وبطاقات الصحة الرقمية؛ لتعزيز بروتوكولات الصحة والنظافة بما في ذلك ارتداء القناع الإلزامي، بالإضافة إلى إطلاق التطعيم، كجزء من حل متكامل؛ وتقديم حزمة دعم حكومي كبيرة لقطاع السفر والسياحة.

ويوضح تقرير التأثير الاقتصادي لعام 2020 الصادر عن WTTC أنه في عام 2019، حقق السفر والسياحة 200 مليار جنيه إسترليني أو 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، كانت مسؤولة عن ما يقرب من أربعة ملايين وظيفة، أو 11 ٪ من إجمالي القوى العاملة في البلاد ، ومن ثم أهميتها للمساعدة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي.

قالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: فى بيان صحفى صادر اليوم الخميس "بينما نشيد بالتقدم المذهل الذي حققته الحكومة في طرح لقاحات لمكافحة الفيروس، لا يزال قطاع السفر والسياحة معرضًا بشكل كبير للتأثير الرهيب لقيود السفر المضادة لـ COVID-19".

وأضافت، "أننا ندعو قيادة حكومات المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذا القطاع، والذي بدونه نخشى أن يواجه السفر والسياحة في المملكة المتحدة الانهيار الكامل".

"ما هو واضح جدًا من كل ما شهدناه في الأشهر الـ 12 الماضية، هو أننا لن نرى عودة كاملة إلى أيام ما قبل الجائحة، سيتعين علينا التكيف مع الفيروس، وسيشهد مستقبل السفر والسياحة الاستخدام الواسع النطاق للتكنولوجيا الرقمية والبيومترية ، جنبًا إلى جنب مع ارتداء الأقنعة وبروتوكولات النظافة ، لخلق تجربة سفر بدون لمس. "

وتستند المبادئ الأساسية الأربعة إلى نظرة WTTC العالمية وتقييم أفضل الممارسات حول العالم، من أجل إنقاذ الآلاف من شركات السفر والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر النظام البيئي الذي يعتمد على قطاعنا، والعديد من الملايين من سبل العيش المعرضة للخطر.

يقول WTTC إن هذه المبادئ الأربعة ستساعد في استعادة القطاع الذي سيكون مفتاحًا للمساعدة في الانتعاش الاقتصادي وإنقاذ آلاف الوظائف والعديد من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد؛ وتمكين حكومة المملكة المتحدة من إعادة بناء بريطانيا أفضل.

يعتقد WTTC أن هذه الإجراءات فقط هي التي ستوفر السفر والسياحة، مع الإدارة الفعالة لانتشار COVID-19 وحماية الصحة العامة.