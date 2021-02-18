شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يبحث زيادة التعاون مع باكستان وربط مسارات التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عن مباحثات جادة مع باكستان لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، موضحا أن حجم الصادرات المصرية للأسواق الباكستانية بلغ حوالي 113 ملايين دولار خلال العام الماضي تركزت في منتجات: الآلات، والأدوات الكهربائية، الالكترونيات، الحديد والصلب، البلاستيك ومنتجاته، المواد الكيميائية العضوية والوقود معدني، القطن .

ووصل حجم الواردات من هناك حوالي 250 مليون دولار تركزت في منتجات المنسوجات والجلود، المنتجات الرياضية، السجاد و الأرز.

وأوضح أن الاستثمارات الباكستانية تقدر بحوالي 393 ملايين دولار تضخها 106 شركة باكستانية في الأسواق المصرية .

وجاء ذلك عقب لقائه بـمخدوم شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني لبحث تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وتنمية التبادل التجارى والاستثمارى الثنائى، حيث بحثا ربط مسارات التجارة من خلال الربط بين محوري قناة السويس وميناء جوادار بباكستان ومنها إلى غرب الصين كمحور نقل أساسي على طريق الحرير ضمن مبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الصين كما بحثا التصنيع المشترك لمنتجات الأقمشة وفي إطار توجه الدولة نحو تخفيض مساحات زراعة الأرز لاستهلاكه كميات هائلة من مياه الري وللحفاظ علي مضارب الأرز المصرية وتنشيط إنتاجها بحث الطرفين ضرب وتصنيع وتغلفة الأرز الباكستاني في مصر من أجل التصدير الى مناطق التجارة الحرة العربية والافريقية والاوروبية، كما تم بحث التعاون متعدد الأطراف فى إطار مجموعة الثمانية والكومسيك (منظمة التعاون الإسلامي) وغرفهم التجارية .