شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف تراجع رصيد شهادات إيداع الشركات المدرجة حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 461.123 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 337.856 مليون شهادة، عامر جروب عند 224.897 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.010 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 178.585 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.643 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي-مصر عند 150.672 مليون شهادة.

وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.628 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 97.586 مليون شهادة، حديد عز عند 74.265 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.248 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، ليسيكو مصر عند 1.974 مليون شهادة.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.118 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 809.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.4 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.98%، والعرب على 4.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 55.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 49 مليون جنيه، 576.2 ألف جنيه، 14.4 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11380 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2361 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14048 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4375 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3374 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1310 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.