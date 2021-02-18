الاقتصاد

جازبروم نفط الروسية: الطلب على الخام قد يعود لمستويات ما قبل الأزمة فى 2022

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القاهرة - سامية سيد - قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على الخام يظهر اتجاهات إيجابية وقد يعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس في أوائل العام المقبل.

وأضاف في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي أن المنتجين والمستهلكين راضون عن أسعار نفط تتراوح بين 45 و60 دولارا للبرميل مشيرا إلى أنه من الصعب الإبقاء على الأسعار فوق 60 دولارا.

وجرى تداول خام برنت حول 65 دولارا للبرميل اليوم الخميس.

وقال ديوكوف إن جازبروم نفط ستواصل دفع توزيعات أرباح مؤقتة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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