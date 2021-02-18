شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم نفط الروسية: الطلب على الخام قد يعود لمستويات ما قبل الأزمة فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على الخام يظهر اتجاهات إيجابية وقد يعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام المقبل.