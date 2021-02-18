شكرا لقرائتكم خبر عن 77 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة. وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3070 طنا تشمل: 359 طن رمل و2711 كلنكر ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5969 طنا تشمل: 5000 طن خردة و118 طن حديد و851 طن سكر .

فيما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 149 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (ملوخية وبطاطس وبسلة وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ليمون و بردقوش وفاصوليا بيضاء) وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي وبلح ومندرين) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وألمانيا وإنجلترا وبلجيكا وأوكرانيا وهولندا والصين وسنغافورة وسلوفينيا وأمريكا وإسبانيا وروسيا وهونج كونج.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 245 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 77453 طنا... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55551 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3753 شاحنة.