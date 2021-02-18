شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الرخام والجرانيت تناقش سبل المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة لدي القرى الأكثر إحتياجًا ولذلك يجب على كل القطاعات المختلفة المشاركة فيها وتقديم سبل الدعم من أجل انجاحها.

وقال محمد عارف رئيس شعبة الجرانيت والرخام بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الشعبة ستتناول في اجتماعها المقبل سبل المشاركة في مبادرة حياة كريمة، مؤكدا ترحيب القطاع بالمبادرة ورغبتهم في المشاركة فيها، مشيرا إلى أن الشعبة ستناقش أيضا واجبات التجار والمصنعين وميثاق شرف المهنة والالتزام به، والتأمين الصحي المقدم من الغرفة التجارية، وكيفية تنشيط سوق العمل الداخلي والخارجي لعام 2021.

وأضاف عارف في في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه أن الاجتماع المقبل للشعبة سيتناول 4 محاور رئيسية تتمثل في التدريب العملي على منظومة الضرائب الالكترونية بحضور مكتب الضرائب بالغرفة، وخطة المعارض المحلية والدولية، وميثاق الشرف بين تجار وصناع الرخام والجرانيت في مصر، وشرح منظومة التأمين المقدمة من الغرفة لمنتسبي الغرقة، بالإضافة إلى سبل المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".