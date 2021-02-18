شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط بنسبة 0.2% بجلسة الخميس مدفوعة بارتفاع 13 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.200% رابحاً 7.085 نقطة ليغلق عند مستوى 3565.548 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.1 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 466 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 13 سهماً على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 8%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 5.44%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 4.08%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 6.52%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 5.26%، ثم سهم "اس ان ان باور القابضة" بنسبة 4.41%، فيما تصدر سهم "ريسوت للأسمنت" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 354.5 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت الشركة العمانية القطرية للتأمين، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، يوم 8 فبراير الجاري، اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 4 لسنة 2020، واعتماد موازنة سنة 2020، والإطلاع على تقرير الأداء لسنة 2020، والإطلاع على القوائم المالية المدققة لسنة 2020 واعتمادها، والتوصية بتوزيع الأرباح بنسبة 5% من رأس المال المدفوع والتي يصل مجموعها إلى 500 ألف ريال عماني عن السنة المالية 2020.

كما أعلنت شركة الباطنة للطاقة، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، وتعيين كارتيك بالاسوبرامانيام عضواً في مجلس الإدارة وممثلاً عن شركة كهربل شخص اعتباري، كما تم اعتماد البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى جانب تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركة وتوصيته باعتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم، واعتماد تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة.

في سياق آخر أعلنت الشركة العمانية المتحدة للتأمين، القوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة إجمالي أقساط بلغت 30.9 مليون ريال عماني عام 2020 مقابل 31.2 مليون ريال عماني عام 2019 بنسبة انخفاض 0.81%، وبلغ صافي الربح 4.3 مليون ريال عماني مقابل 3.4 مليون ريال عماني عام 2019 بنسبة نمو 24.97%.