مجلس إدارة «أغذية» يقر الاستحواذ على «النبيل»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «أغذية»، الخميس، موافقة مجلس إدارتها على عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «النبيل للصناعات الغذائية» بعد الحصول على موافقات تنظيمية محددة. وتعدّ «النبيل للصناعات الغذائية» إحدى أبرز الشركات الإقليمية في مجال تصنيع الأطعمة المجمدة والمبرّدة ويتمّ توزيع منتجاتها في أكثر من 20 سوقاً.

وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية اللازمة، سيقوم مجلس إدارة المجموعة بالدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية، حيث سيصوّت المساهمون على عملية الاستحواذ على «النبيل للصناعات الغذائية»، ليشكل هذا الاستحواذ نقطة انطلاق لمجموعة «أغذية» في قطاع الأطعمة المجمدة المتنامي، عبر علامة تجارية راسخة لديها سجل حافل بالنمو والنجاح على مدى أكثر من 75 عاماً.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: اجتماع اليوم ودعوة مجلس الإدارة إلى انعقاد جمعية عمومية عند الحصول على الموافقات الإضافية اللازمة هما خطوتان رئيسيتان في مسار عملية الاستحواذ على «النبيل للصناعات الغذائية»، وهي صفقة استراتيجية ستضع مجموعة «أغذية» في طليعة قطاع واعد، يشهد نمواً سريعاً، كما ستساهم في توسيع قاعدة منتجات المجموعة وترسيخ مكانتها كلاعب إقليمي رائد في مجال السلع الاستهلاكية.

وأضاف: «سيكون هذا الاستحواذ جزءاً أساسياً من خطة نمو المجموعة، حيث سيساهم في توسيع رقعة أعمالنا الإقليمية لا سيما عبر إرساء تواجد قوي لنا في السوق الأردنية للمرة الأولى، كما سيعزز قاعدة أصول المجموعة ومصادر دخلها، ما سينعكس على أداء المجموعة المالي وربحيتها».

وبعد الحصول على موافقة المساهمين وموافقة الجهات التنظيمية الأخرى، ستقوم أغذية بالاستحواذ على حصة 80% من شركة النبيل للصناعات الغذائية، تشمل الاستحواذ على حصة 60% من «القابضة» (ADQ)، عبر أداة قابلة للتحويل، إضافة إلى حصة 20% ستستحوذ عليها «أغذية» من شركة «ايديال هولدنج ليميتد» مقابل دفعة نقدية. والسعر الثابت الذي سيتم تحويل الأداة عنده إلى أسهم في «أغذية» هو 5.50 درهم للسهم الواحد، لتبلغ قيمة حقوق الملكية لحصة 60% من النبيل للصناعات الغذائية 394 مليون درهم.

يذكر أن شركة «النبيل للصناعات الغذائية» تمتلك شبكة توزيع محليّة ودولية تضم أكثر من 20 سوقاً، وقدرة إنتاجية تبلغ 43 ألف طن سنوياً، فضلاً عن أكثر من 600 منتج، ما سيتيح لمجموعة «أغذية» توسيع قاعدة منتجاتها وإمكانية الوصول الفوري إلى مصادر دخل جديدة. ومن المتوقع أن يحقق الاستحواذ قيمة ملموسة على المديين القصير والبعيد لجميع أصحاب المصلحة المعنيين من خلال تحقيق الوفورات والإيرادات، وتوفير فرص كبيرة للبيع المتقاطع على مستوى المنطقة.