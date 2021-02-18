شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تغلق مكتب سياحة وسفر يبيع خدمات فحص «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بإغلاق مكتب وكيل سياحة وسفر في منطقة الخليج التجاري يقوم ببيع خدمات فحص كوفيد 19 والترويج عنها بشكل حذر عبر الواتس أب مما يعتبر مخالفة صريحة للنشاط التجاري، حيث أن بيع خدمات فحوصات كوفيد-19 من اختصاص المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي.

وردت ملاحظة من مستهلكة لفريق عمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لعدم رضاها عن جودة خدمة الفحص المنزلي لـ«كوفيد-19» وعليه قام فريق الرقابة التجارية بجمع المعلومات الخاصة بمقدم الخدمة وتتبع الآلية المستخدمة بالترويج عن الخدمة، فتبين أن مقدم الخدمة مكتب سياحة سفر يقوم باستلام طلبات المتعاملين عبر حساب واتس اب تجاري ويطلب من المتعاملين اختيار الموعد المناسب وتعبئة بياناتهم وارفاق صور الجوازات عبر رابط الكتروني ومن ثم الدفع الكترونيا للخدمة. تم اغلاق المكتب وتزويد هيئة الصحة بالمعلومات المرتبطة بالمختبرات المتعاونة مع المخالف.

ومن جانبه قال عبد العزيز التناك مدير إدارة الرقابة التجارية: «تقوم فرق التفتيش الخاصة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بالرقابة على الأسواق والتحري بدقة من أي ملاحظة تردنا من قبل المستهلكين للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين التجارية وللحفاظ على سلامة المستهلكين وحقوقهم خاصة في هذه الفترة التي تتطلب تظافر الجهود للحد من انتشار فيروس كوفيد-19».

وأضاف التناك «لن نتوانى بمخالفة أي منشأة تجارية تحاول استغلال ظروف جائحة كورونا للتكسب بشكل مخالف للقوانين ونطلب من جميع المنشآت التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة حيث أن فرق التفتيش مستمرة في الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على جميع مناطق الإمارة».