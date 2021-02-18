شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات إخراجية حديثة في «سينما 7» على تلفزيون الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - للعام الـ 11 على التوالي، يواصل تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بث برنامجه الأسبوعي «سينما 7»، الذي يعرض كل خميس الساعة 9:30 مساءً، ويتناول أهم الفعاليات السينمائية المحلية والعربية والعالمية، على مدى 25 دقيقة عبر مجموعة من الفقرات المتنوعة باستخدام تقنيات إخراجية حديثة مشوّقة.

وتتضمن فقرات البرنامج، متابعات لأحدث الأفلام التي تعرض في صالات السينما المحلية وأبرز الأفلام المعروضة على منصة «نتفلكس»، إلى جانب تقارير ولقاءات حصرية مع أشهر نجوم هوليود وصنّاع الأفلام من خلال تصوير كواليس أعمالهم الحديثة، والتعرف إلى تجاربهم وأسرار نجاح أفلامهم.

ويرصد البرنامج، أهم الأحداث والمهرجانات السينمائية محلياً وعالمياً، كما يستعرض ضمن فقرة «top 5» الأفلام التي تصدرت شباك التذاكر الأمريكية كل أسبوع.

وتؤكد عايدة بطي، مدير برامج قناة الشارقة، أن البرنامج يحرص على التنويع في اختيار الأفلام ذات المحتوى اللائق بما يتناسب مع مختلف الأذواق والفئات العمرية كما يخصص أسبوعياً فقرة خاصة للأطفال يتم من خلالها تقديم نبذة عن فيلم رسوم متحركة عائلي يقدم الترفيه لجمهور السينما من الصغار.

وتضيف: استطاع «سينما 7» على الرغم من الظروف الصحية التي يشهدها العالم بسبب جائحة «كورونا»، إكمال مسيرته وتغطية المهرجانات التي حافظت على استمراريتها، ومنها مهرجان ستوكهولم السينمائي 2020، والنسخة الثالثة من منصة الشارقة للأفلام التي نظمتها مؤسسة الشارقة للفنون، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2020، ومهرجان زيورخ السينمائي 2020، وآخرها مهرجان العين السينمائي 2021".

البرنامج من إعداد منى عبد اللطيف وتقديم علياء المنصوري وإخراج منى عبدالعزيز، وإشراف عايدة بطي.