إنفاق المستهلكين البريطانيين يتراجع على مدار الأسبوع المنتهى فى 11 فبراير

القاهرة - سامية سيد - أفادت أرقام رسمية اليوم الخميس، بأن إنفاق المستهلكين البريطانيين هبط على مدار الأسبوع الفائت وارتفعت نسبة المحالين إلى إجازات بأجر مخفض أو من يعملون من المنازل فقط، إذ لا تزال البلاد في إغلاق بسبب فيروس كورونا.

وكان الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم والائتمان، وفقا لقياس بنك إنجلترا المركزي، متراجعا 28 بالمئة عن مستواه في فبراير 2020 خلال الأسبوع المنتهي في 11 فبراير، مما يمثل تراجعا أكبر من المسجل في الأسبوع السابق عند 24 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الشركات قالت إن 20 بالمئة من موظفيها كانوا محالين إلى إجازات بأجر مخفض بين 25 يناير والسابع من فبراير، وذلك ارتفاعا من 18 بالمئة قبل أسبوعين، لكن دون ذروة عند 30 بالمئة سُجلت في يونيو خلال فترة الإغلاق الأولى.