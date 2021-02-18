شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.12% بجلسة الخميس.. و"أغذية" تستحوذ على "اوريونجرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 6.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5642.85 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 798.613 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 160.9 مليون سهم، بقيمة 907.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 3190 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.38%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.74%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 7.21%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 4.17%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.41%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.98%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 4.91%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 224.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.84%.

في سياق متصل أعلنت مجموعة أغذية، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الخميس، وقرر المجلس الاستحواذ على نسبة 60% في شركة اوريونجرين ليمتد، وهي شركة تمتلك بشكل غير مباشر 100% من شركة النبيل للصناعات الغذائية المحدودة، وهي شركة مؤسسة في الأردن منذ العام 1945 وتقوم بتصنيع منتجات اللحوم المعالجة المجمدة والمبردة من شركة نيوتريفيشن هولدينج ليمتد، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل أبوظبي القابضة مقابل إصدار الشركة لسندات الزامية قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة لصالح نيوتريفيشن بسعر 5.5 درهم إماراتي لكل سهم عادي جديد في الشركة، ونسبة 20% إضافية في أوريونجرين من إيديال هولدينج ليميتد بمقابل نقدي مشروطاً بإتمام الصفقة.

في السياق ذاته أعلنت شركة الإمارات للتأمين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 25 فبراير الجاري، لإقرار جدول أعمال الاجتماع، إقرار محضر اجتماع مجلس الإدارة السباق، وتقرير مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والإطلاع على تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية السنوية لعام 2020، الموافقة على البيانات المالية لعام 2020.