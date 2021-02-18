شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن ذروة أسبوع قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، ويكبح الخسائر ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مرة أخرى ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،والتي تعد مؤشر هاما حول حالة سوق العمل فى أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 90.67 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.90 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.98 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 91.05 نقطة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لترقب تطورات سوق السندات فى الولايات المتحدة.

تحسنت معنويات المستثمرين يوم الخميس بفضل تزايد مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة فيروس كورونا ، خاصة بعد البيانات القوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية خلال كانون الثاني/يناير ، والبيانات التضخم الرئيسية فى بريطانيا وكندا.

يأتي هذا مع استمرار ضخ المزيد من التحفيز المالي والنقدي فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية ، بجانب تسارع وتيرة حملات التطعيم ضد فيروس كورونا فى معظم دول العالم ، خاصة فى المملكة المتحدة البريطانية ،والتي استطاعت تطعيم أكثر من 15 مليون شخص من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 1.25% إلى معدل 1.295% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى عام عند 1.331%.

والقفزة الأخيرة فى عائد السندات الأمريكية تعاذ إلى ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، فى ظل صعود أسعار الطاقة ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي عقد أيام 26-27 كانون الثاني/يناير الماضي ،عن تأكيد المركزي الأمريكي على مواصلة السياسة النقدية شديدة التيسير إلى حين الحصول على إشارات قوية على عودة الاقتصاد لمسار النمو والتعافي الكامل من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تحسن سوق العمل الأمريكي ، بعد توسيع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا فى معظم أنحاء البلاد.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.775 مليون فى الأسبوع المنتهي 13 شباط/فبراير من 0.793 مليون الأسبوع الأسبق

ويصدر بنفس التوقيت مؤشر فيلادلفيا الصناعي المتوقع 20.3 نقطة فى شباط/فبراير من 26.5 نقطة فى كانون الثاني/يناير.