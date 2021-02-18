شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي وسهم "إيرباص" ينخفض قرابة 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى عام ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد نتائج أرباح مخيبة للآمال لكبرى الشركات فى أوروبا ، خاصة شركة العملاقة لصناعة الطائرات "إيرباص" والذي انخفض سهم قرابة 4% بعد تسجيل خسارة تشغيلية فى عام 2020.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.75% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوى فى عام عند 420.6 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى عام ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.0% ، عقب الإفصاح عن نتائج أرباح بنك كريدي سويس وبنك باركليز.

انخفض سهم "إيرباص" قرابة 4% بعدما أعلنت الشركة الفرنسية العملاقة لصناعة الطائرات عن خسارة تشغيلية بحوالي 510 مليون يورو فى عام 2020 ، مع انخفاض أرباح التشغيل الأساسية بنسبة 75% نتيجة جائحة فيروس كورونا.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستوي القياسي الجديد عند 3,950.43 نقطة.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.2%.